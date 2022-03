No alla guerra: uno striscione arcobaleno colora piazza dei Miracoli

Un lungo striscione arcobaleno per dire no alla guerra. Piazza dei Miracoli si è animata nel pomeriggio di lunedì con i colori della bandiera della pace grazie al flash mob promosso da Cgil-Cisl-Uil e a cui hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni tra cui il presidente della Provincia Massimiliano Angori, il sindaco di Pisa Michele Conti e il presidente di Anpi Pisa Bruno Possenti, tutti uniti, insieme, per dire basta alla guerra in Ucraina.

"Occorre assolutamente insistere nel perseguire l’obiettivo primario della protezione umanitaria della popolazione civile, così come è necessario

continuare nell’attivazione di tutti i canali della politica e della diplomazia ai vari livelli affinché possa partire finalmente un vero e proprio processo di pace" hanno sottolineato da Cgil-Cisl-Uil, chiedendo a gran voce di porre fine alle sofferenze del popolo ucraino.