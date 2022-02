Flash mob alla pista ciclabile di via Contessa Matilde contro la sosta selvaggia

Sabato 19 febbraio, dalle ore 12 alle ore 12.40, si terrà un flash mob lungo la pista ciclabile di via Contessa Matilde promosso da Fiab. L'iniziativa nasce in collaborazione con alcuni insegnanti e ragazzi dell'Istituto superiore Leonardo Da Vinci a seguito delle numerose segnalazioni pervenute all'associazione e relative alla presenza di auto parcheggiate sulla pista ciclabile in occasione dell'entrata e dell'uscita da scuola. Obiettivo dichiarato dell'iniziativa è sia quello di invitare i cittadini ad un uso appropriato della pista ciclabile, al fine di consentirne l'utilizzo in sicurezza da parte dei ciclisti, sia quello di invitare la Polizia Municipale ad intensificare i controlli e sanzionare la sosta delle auto sulle piste ciclabili cittadine.