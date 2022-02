Arte e tecnologia, il FlexMaps Pavilion arriva a Palazzo Gambacorti

Innovazione tecnologica e bellezza artistica si fondono per dare vita al FlexMaps Pavilion, l'installazione progettata dall'Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione del CNR di Pisa e presentata stamattina nell'atrio del Comune, a Palazzo Gambacorti. La stuttura, in legno, è stata ottenuta tramite una tecnica rivoluzionaria di progettazione computazionale che ha portato a numerose pubblicazioni ed è stata esposta nel 2021 alla 17esima Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. Alla base una ricerca interdisciplinare che unisce architettura, progettazione strutturale e fabbricazione digitale, e chiama in causa anche la matematica, l'informatica e l'ingegneria. La forma e i dettagli della struttura sono infatti il prodotto di un processo automatico di ottimizzazione geometrico-matematica sviluppato nel Laboratorio di Visual Computing del Cnr. Insomma, un'opera bella da vedere e tecnologicamente all'avanguardia. "Questo progetto - spiega Francesco Laccone, ricercatore Cnr - Isti che ha curato la progettazione architettonica e strutturale - vuole essere una risposta alla sempre maggiore ricerca di sostenibilità nel settore delle costruzioni. L'intero processo, dalla progettazione alla costruzione della struttura, comporta un beneficio tra risultati ed energia impiegata, a vantaggio della sostenibilità ambientale". Tra l'altro, sottolinea Luigi Malomo, ricercatore Cnr - Isti che ha coordinato le fasi di ottimizzazione matematica, "questa è soltanto una dimostrazione possibile della tecnologia che abbiamo sviluppato". Apprezzamento anche da parte dell'assessore alla cultura Pierpaolo Magnani, presente all'inaugurazione insieme a Roberto Scopigno, direttore Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione del CNR di Pisa (CNR-Isti) e Paolo Cignoni, direttore Laboratorio di Visual Computing del CNR-Isti. Gli altri ricercatori dell'ente che hanno contribuito al FlexMaps Pavilion sono Nico Pietroni, Alessandro Muntoni, Federico Ponchio e Marco Callieri.