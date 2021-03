Focolaio al Palazzo Rosa di Ponsacco: "Tamponi in corso, situazione sotto controllo"

Proseguono le operazioni di controllo e contenimento del focolaio Covid a Ponsacco, presso il Palazzo Rosa di via Rospicciano. Si tratta di circa 250 residenti, quasi la metà dei quali gruppi familiari arrivati in paese a seguito degli sgomberi dei campi nomadi di Pisa e Cascina. Nel pomeriggio di ieri, 15 marzo, il sindaco Francesca Brogi ha aggiornato sulle operazioni messe in campio: "Abbiamo fatto un sopralluogo con la Asl per individuare il posto da cui partire per fare i tamponi alla popolazione residente. Da oggi (ieri ndr) alle 14.30 sono partiti i tamponi e ne abbiamo già effettuati 100. Domani ripeteremo i tamponi su coloro che li hanno già effettuati nella giornata di sabato e che sono risultati negativi, così da avere una fotografia della situazione completamente aggiornata".

"Fatto lo screening completo di tutte le famiglie qui presenti, e il loro livello di positività - è il piano - prenderemo le decisioni successive. Lo stabile è completamente isolato: all'esterno c'è un cordone di forze dell'ordine che presidiano gli accessi perché nessuno può uscire dall'immobile. Contemporaneamente abbiamo organizzato assieme alla protezione civile, al nostro volontariato e alla Caritas, la macchina di aiuti per sostenere e aiutare la popolazione dal punto di vista alimentare, ma anche medico-sanitario. A breve ho una riunione con il Prefetto e con il Questore perchè è stato aperto un tavolo in Prefettura, alla presenza delle forze dell'ordine, per monitorare la situazione".

Brogi poi conclude che "terminato lo screening della popolazione residente nel palazzo passeremo ai tamponi per i ragazzi delle nostre scuole che sono state chiuse, dando la priorità alle classi in quarantena". "La macchina di forze dispiegata è enorme - rassicura alla fine il sindaco - posso dire che con l'aiuto e l'impegno di tutti la situazione è sotto controllo e ad oggi Ponsacco resta zona arancione. Vedremo successivamente come si evolverà. Mi impegnerò ad aggiornare ogni giorno sul caso".