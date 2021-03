Focolaio Covid a Ponsacco: "Solo due positivi nelle scuole, cluster contenuto"

Nella tarda serata di ieri, 19 marzo, il sindaco di Ponsacco Francesca Brogi ha relazionato sui contagi presso il Palazzo Rosa di via Rospicciano. Erano attesi i risultati dei tamponi presso gli studenti delle scuole, per valutare se il cluster presso l'immobile si fosse diffuso oltre i 44 positivi riscontrati nell'immobile in quarantena nel giorno precedente.

Le notizie sono confortanti: "Oggi (ieri 18 marzo ndr) sono stati processati 256 tamponi che abbiamo effettuato sui ragazzi delle 11 classi in quarantena. Di questi soltanto due risultano positivi, tutti gli altri risultano negativi ad esclusione di 5 che sono ancora in corso di lavorazione. E' un dato rassicurante, peraltro dei due casi positivi, uno è sicuramente riconducibile ad un cluster familiare, mentre l'altro è ancora in corso di verifica. Tutto questo significa che il cluster presente in via Rospicciano è stato isolato e che il virus non solo non si è propagato all'interno dell'immobile, ma non si è diffuso neppure all'interno delle nostre scuole, che invece si confermano un ambiente sicuro. Voglio ringraziare tutti i componenti della scuola, la dirigente scolastica, gli insegnanti, gli alunni, i collaboratori scolastici, che fino ad oggi hanno fatto la propria parte per proteggere la salute di tutti".

"Attualmente - ha concluso il sindaco - nel nostro comune i positivi sono 126. Il numero di positivi all'interno di via Rospicciano sale da 44 a 56, ma sono tutti casi riconducibili al primo caso positivo, quindi il cluster come detto è rimasto chiuso all'interno della medesima comunità che abita il palazzo, senza diffondersi presso gli altri residenti dell'immobile. Vediamo adesso come procedere, ma certamente il dato che emerge dalle scuole dà più tranquillità a ciascuno di noi".