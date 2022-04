Altre due persone identificate e sanzionate per aver partecipato a un rave party

Sono stati ratificati altri due provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune di Pisa dopo il rave party bloccato a Calambrone nella notte tra il 20 e il 21 novembre scorsi. Le due misure di prevenzione, valide per due anni, sono state disposte dalla Questura, su proposta dei Carabinieri di Tirrenia, nei confronti di un uomo di 34 anni e una donna di 28 anni provenienti da Firenze. In caso di trasgressione i due verranno denunciati.