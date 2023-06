Fondazione Monasterio ha ottenuto il prestigioso accreditamento di 'Joint Commission International' (JCI), l’organizzazione indipendente e senza scopo di lucro che, da oltre 25 anni, è un motore globale del miglioramento della qualità e della sicurezza dei pazienti nell'assistenza sanitaria. Monasterio, con i suoi due ospedali, l'Ospedale del Cuore di Massa e l’Ospedale San Cataldo-Cnr di Pisa, è tra i primi Centri in Italia per procedure cardiologiche e cardiochirurgiche, il secondo per complessità dei casi trattati e ai massimi livelli per gli esiti clinici. Numeri che si traducono nella soddisfazione dei pazienti, il 98% dei quali consiglierebbe gli ospedali di Monasterio. Qualità della ricerca, della cura e dell’assistenza trovano adesso un riconoscimento formale.

Il JCI Gold Seal of Approval®, simbolo universalmente riconosciuto di qualità e sicurezza del paziente, è motivo di "profondo orgoglio e riconoscimento della storia di cura, rigore scientifico e umanità delle donne e degli uomini di Monasterio", scrive l'ente in una nota. "E’ la conferma del valore del binomio indissolubile tra Cura e Ricerca che è pietra angolare di Fondazione Monasterio, frutto dell’insegnamento del fondatore, professor Luigi Donato".

Rilevante l'accertamento posto in essere dall'ente internazionale. Per 5 giorni, dal 22 al 26 maggio scorso, tre esperti provenienti dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna hanno vissuto negli ospedali di Monasterio e svolto un processo di analisi all’interno dei reparti, nelle routine organizzative, in mezzo ai pazienti e al personale. Hanno intervistato medici, infermieri, operatori socio sanitari, chiesto giudizi ai pazienti in degenza, verificato il rispetto delle procedure in sala, controllato la diffusione delle conoscenze, testato le procedure sulla sicurezza antincendio e di gestione degli impianti e degli edifici, passato al setaccio ogni angolo degli ospedali, accertato che le conoscenze fossero diffuse e partecipate. L’applicazione della metodologia JCI per l’accreditamento ha consentito di codificare i comportamenti e le pratiche già diffuse in Monasterio.

"L’accreditamento JCI - prosegue la Fondazione - dà avvio a un nuovo percorso di crescita di Monasterio: non soltanto perché l'accreditamento dovrà essere riconfermato negli anni, ma perché gli strumenti di misurazione e valutazione che JCI ha introdotto con la sua metodologia sono entrati nel Dna di Monasterio e consentiranno un costante e ulteriore miglioramento della qualità erogata".

"Abbiamo deciso volontariamente, con coraggio e curiosità - sono le parole del direttore generale di Fondazione Monasterio Marco Torre - di affrontare il percorso JCI testimoniando in tal modo la volontà di un Ente pubblico di migliorarsi in modo incessante, riscoprendo ogni giorno modi nuovi per rispondere ai bisogni dei nostri pazienti, ai massimi livelli di eccellenza internazionale. Per questo, sono orgoglioso e commosso per quello che l’accreditamento JCI rappresenta per Fondazione Monasterio. E’ il premio alla storia dei nostri ospedali, orientati, fin dalla nascita, sui bisogni del paziente. E’ il paziente, infatti, il centro dell'azione congiunta e instancabile dell'attività di Ricerca al servizio della Cura. La certificazione JCI, frutto di una valutazione scientifica effettuata all’interno dei nostri ospedali, con quella che è riconosciuta come la Metodologia a livello internazionale, suggella i risultati conseguiti dagli uomini e dalle donne di Fondazione Monasterio. Ma a rappresentare al meglio il successo dei nostri due ospedali sono i giudizi, lo stupore e la commozione dei valutatori che per 5 giorni hanno vissuto nei reparti, con il nostro personale, accanto ai pazienti. L’accreditamento per noi è un nuovo inizio che ci avvicina ancora di più ai nostri pazienti e ai loro bisogni".