Fondazione Pisa: approvato il Documento Programmatico Previsionale 2022/2024 

La Deputazione della Fondazione Pisa, dopo aver raccolto il parere favorevole espresso all’unanimità dall’Assemblea dei Soci, ha approvato sempre all’unanimità nella seduta del 29 ottobre, il Documento Programmatico Previsionale per il triennio 2022 – 2024.

Il Documento conferma in 8 milioni di euro, in ragione di anno, l’impegno erogativo ordinario a favore dei tre settori di intervento istituzionale che lo Statuto di Fondazione Pisa individua in quelli dell’Arte, attività e beni culturali; del volontariato, filantropia e beneficenza; della ricerca scientifica e tecnologica. "Ferma restando la possibilità - scrive l'ente in una nota - di attingere ai fondi disponibili per l’attività di istituto iscritti a bilancio, per corrispondere ad eventuali ulteriori esigenze che dovessero manifestarsi sul territorio, anche in relazione alla futura evoluzione della situazione pandemica ed alle sue conseguenze economiche e sociali. Con l’occasione si ricorda che la Fondazione Pisa dall’inizio della pandemia ha già reso disponibili risorse aggiuntive straordinarie pari a 3 milioni di euro, per farsi carico delle nuove esigenze rappresentate dal territorio in conseguenza della crisi economico sociale che ne è derivata".