Fondazione Pisa: pubblicati gli Avvisi 2022 per chiedere i contributi

La Fondazione Pisa ha pubblicato sul proprio sito gli Avvisi relativi all'anno 2022 per le richieste di contributo nei settori Beni Culturali e Volontariato, Filantropia e Beneficenza. Le richieste di contributo possono riferirsi a progetti specifici ovvero al sostegno istituzionale e devono essere presentate utilizzando l’apposita modulistica pubblicata e scaricabile on line. Possono presentare richieste di contributo le persone giuridiche senza scopo di lucro che perseguano fini di utilità sociale e concorrano a promuovere lo sviluppo economico del territorio in cui la Fondazione svolge la sua attività istituzionale secondo le previsioni dello Statuto.

I progetti relativi al settore del Volontariato, Filantropia e Beneficenza devono riferirsi specificamente all’assistenza, al sostegno ed al reinserimento sociale delle categorie più deboli della comunità e risultare effettivamente realizzabili e sostenibili. Il termine inderogabile per la presentazione è fissato al 21 marzo 2022.

I progetti relativi al settore dei Beni Culturali, effettivamente realizzabili e sostenibili, devono riferirsi alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, intesi anche come fattori di formazione culturale e di promozione dell’economia del territorio. Il termine inderogabile per la presentazione è fissato al 31 marzo 2022.

Con riferimento al settore del Volontariato, Filantropia e Beneficenza possono altresì essere avanzate alla Fondazione richieste di sostegno istituzionale. Per sostegno istituzionale si intende il contributo eventualmente assegnato dalla Fondazione per supportare l’attività ordinaria di una specifica organizzazione che persegua finalità coerenti con quelle indicate nello statuto della Fondazione; non sia in grado di condurre le proprie attività esclusivamente con i mezzi propri; presenti adeguati e stabili profili istituzionali nonché fornisca servizi di affidabile qualità mantenendo uno stretto rapporto con lo specifico territorio di riferimento. Le richieste di sostegno istituzionale per il settore del Volontariato, Filantropia e Beneficenza devono pervenire alla Fondazione Pisa inderogabilmente entro il giorno 30 novembre 2022.