Bientina, una nuova associazione per far conoscere il territoro: è nata la Pro Loco

Si è costituita ufficialmente lunedì sera, 26 settembre, grazie all'impegno di 30 soci fondatori, l'associazione Pro Loco Bientina.

"La Pro Loco nasce per ll desiderio e l’impegno di un gruppo di persone, che hanno messo a disposizione il proprio tempo per far sì che Bientina, il suo territorio, la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni e tutte le sue tipicità possano essere valorizzate e conosciute da un sempre maggior numero di persone in Italia e all’Estero" dichiara il neoeletto presidente Giovanni Romboli.

L'associazione sarà guidata in questo percorso da un consiglio direttivo di 9 membri, eletti all’unanimità dall’assemblea costituente:



Presidente Giovanni Romboli

Vicepresidente Alice Pulvirenti

Segretario Guido Volpi

Tesoriere Renata Novelli

Consigliere Cristiano Ferranti

Consigliere Francesco Schiavelli

Consigliere Yuri Carrai

Consigliere Luciana Pieracci

Consigliere Paolo Gianfranceschi



"Ringrazio anticipatamente i miei collaboratori e tutte le altre persone che vorranno contribuire a far sì che ogni abitante di questo paese si possa sentire orgoglioso di essere 'bientinese' - sottolinea il presidente Romboli - la Pro Loco incontrerà sin da subito le numerose associazioni già presenti a Bientina, le strutture ricettive, i commercianti, gli artigiani e le altre realtà imprenditoriali".



L’Associazione nasce anche dallo stimolo dell’amministrazione comunale.

"Sono contento e soddisfatto di questa iniziativa - interviene Sandro Stamerra, consigliere comunale con delega al Turismo - l’associazione Pro Loco è un progetto concepito molto tempo fa. Appena ho ricevuto la delega al turismo da parte del sindaco Dario Carmassi, è bastata una sola telefonata a dare il via e a stimolare la creazione spontanea di un gruppo composto da persone meravigliose e generose, un gruppo che autonomamente e con tanta dedizione, nel giro di poche settimane, è stato capace di coinvolgere, con entusiasmo, una intera comunità".



L’associazione entrerà a far parte della rete nazionale e regionale delle Pro Loco d’Italia (UNPLI - APS), si iscriverà all’Albo provinciale ed al RUNTS divenendo APS, Associazione di Promozione Sociale, e potrà quindi fruire di tutte le agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore.



Il presidente precisa che è già possibile associarsi e che, a breve, saranno on line le pagine Facebook e Instagram. Già attivo invece l'indirizzo mail (prolocobientina@gmail.com) a cui scrivere per associarsi o per qualsiasi altra informazione.