Fondazione Sipario Toscana un teatro che coltiva sinergie e progetti

Sabato 13 maggio alle ore 15.30, su invito di AISM (sezione Pisa), Fondazione Sipario Toscana presenterà all’interno del convegno SCLEROSI MULTIPLA: PERSONE IN MOVIMENTO - che si terrà presso il centro polifunzionale della Misericordia di Cascina - l’esito del progetto “Teatro in Movimento”. Il laboratorio di “teatrodanzaterapia”, rivolto a persone affette da sclerosi multipla e caregiver, tenutosi alla Città del Teatro a partire da febbraio 2023, ha coinvolto 14 persone per 8 appuntamenti e si è realizzato grazie alla collaborazione avviata nel 2023 con AISM. «La creatività consente di usare il proprio limite anziché subirlo passivamente – spiega la formatrice Paola Consani – una visione flessibile della propria fisicità corrisponde ad una flessibilità emozionale e mentale. Conoscere, reinventare, stare bene nel proprio corpo è il diritto di ognuno a prescindere dall'età, dalla salute, dalla malattia. La finalità di questo corso-laboratorio artistico è stata quella di ripercorrere e visualizzare in modo nuovo la propria condizione: di essere umano, di persona malata o disabile, di caregiver.» Lunedì 15 maggio alle 17 alla Città del Teatro, Fondazione Sipario Toscana incontrerà dirigenti e insegnanti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Pisa. In vista della prossima stagione teatrale, che celebrerà il trentennale di attività della Fondazione, è stato infatti programmato un tavolo di coprogettazione con le scuole per condividere le reciproche esigenze di progetto e coltivare una sinergia storica. L’incontro sarà in presenza e anche accessibile on line. Gli interessati possono iscriversi inviando una mail a teatroscuola@lacittadelteatro.it Fondazione Sipario Toscana, centro di ricerca e produzione teatrale (da pochi giorni ha ricevuto il Premio Eolo Awards per lo spettacolo Hamelin come miglior spettacolo per bambini 2023 in Italia), da sempre si occupa di argomenti artistici e sociali creando occasioni di incontro, corsi di formazione, programmazione e progetti per avvicinare il pubblico alle arti performative, riconoscendo al teatro la sua funzione culturale, educativa, di crescita e di esperienza attiva.