La Fondazione Sipario Toscana trionfa nel Premio Eolo 2023

'Hamelin', una coproduzione Fondazione Sipario Toscana e Factory Compagnia Transadriatica ha vinto il Premio Eolo 2023 come miglior spettacolo dedicato ai bambini e ai ragazzi. La premiazione del più importante riconoscimento per il teatro per le nuove generazioni si è svolta venerdì 5 maggio a Milano durante il festival Segnali.

La giuria, presieduta da Mario Bianchi giornalista e critico teatrale, ha così motivato la sua scelta: "Lo spettacolo di Tonio De Nitto, con la drammaturgia di Riccardo Spagnulo, prende spunto dall’enigma dei bambini scomparsi nella fiaba del 'Pifferaio magico'. Ali pifferaio, qui interpretato da Fabio Tinella, misterioso interprete di un teatro che si perde nella notte dei tempi, giocando su diversi piani temporali, s’interroga sul ruolo dell’arte oggi. La creazione di Factory, coinvolgendo adulti e bambini in modo diverso su quello che accade davanti ai loro occhi anche attraverso delle cuffie, ci restituisce, in modo complesso e foriero di molteplici significati, una storia senza tempo ma di arcano spessore"

"Siamo emozionati, il premio Eolo Awards è il più importante riconoscimento nazionale per il teatro rivolto alle nuove generazioni. La vittoria di 'Hamelin' come

migliore spettacolo dell’anno è significativa, racconta l’impegno e la cura che da sempre Fondazione Sipario Toscana dedica ai progetti produttivi, per offrire il meglio al giovane pubblico (e non solo). Condividiamo questa gioia con Factory compagnia transadriatica, che ha ideato, diretto e coprodotto lo spettacolo. Ringrazio tutte le colleghe e i colleghi che lavorano ogni giorno con passione, sul palcoscenico ma anche dietro le quinte, per raggiungere questi risultati" ha dichiarato Annastella Giannelli, vicepresidente della Fondazione Sipario Toscana che era presente alla premiazione. Lo spettacolo ritornerà presto sul palco della Città del Teatro, sarà in cartellone nella prossima stagione domenicale e di teatro scuola dedicata ai piccoli spettatori.