Fondazione Teatro Verdi, nominato il nuovo Cda: il presidente è Diego Fiorini

Il sindaco Michele Conti ha firmato oggi pomeriggio, 10 luglio, l’atto di nomina dei tre membri di competenza del Comune di Pisa per il consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Verdi. Il nuovo presidente sarà Diego Fiorini, affiancato da Alessandro Carugini, confermato nel ruolo di consigliere d’amministrazione, e da Mariacristina Caparra. I tre membri designati dal Sindaco si aggiungono a Doady Giuliano e Sara Micheletti, indicati lunedì scorso dal Collegio Generale del Teatro Verdi, come previsto dallo statuto della Fondazione. In questi giorni sono state numerose le critiche lanciate dalle opposizioni sulla precedente nomina a presidente dell'ex assessore Pierpaolo Magnani, l'ultima delle quali del Pd che parlava dell'inconferibilità dell'incarico al precedente amministratore pubblico per la legge Severino.

"Il Teatro Verdi - si legge in una nota che riporta le parole del sindaco di Pisa Michele Conti - costituisce tradizionalmente un vero e proprio volano di crescita culturale per Pisa. Ha saputo negli anni conquistare un pubblico affezionato, sempre in aumento, con una programmazione di qualità e produzioni di rilievo nazionale. Risultati ottenuti anche grazie alla presidente Patrizia Paoletti Tangheroni, che ho voluto alla guida del Verdi per due mandati consecutivi. La ringrazio per il lavoro svolto e per aver saputo guidare con sapienza e lungimiranza un'istituzione culturale di primo piano in una città densa di cultura. Sono sicuro che, compatibilmente con i suoi impegni personali e professionali di cui mi aveva messo al corrente, non mancherà anche in futuro di dare il proprio qualificato e appassionato contributo al Teatro e alla nostra città".

"Il nuovo presidente - continua il Sindaco - troverà una strada già tracciata e, per quest’anno, una stagione già presentata al pubblico, ricca di nuove produzioni e grandi classici. A Diego Fiorini e a ciascun componente del nuovo Cda va il mio augurio di buon lavoro; avranno tempo per mettere in campo nuove formule di programmazione che tengano conto dei gusti del pubblico che tradizionalmente segue il teatro, ma che riescano, al tempo stesso, a intercettare nuove fasce di utenza, allargando la platea di frequentatori del Verdi a partire dalle giovani generazioni, il pubblico di domani. Il tutto senza mai perdere di vista la situazione finanziaria, per evitare che il Teatro cittadino possa ritrovarsi nelle gravi condizioni in cui versava solo qualche anno fa".

Chi è Diego Fiorini

Diego Fiorini è direttore della Fondazione Cerratelli di San Giuliano, docente di corsi di Alta Formazione per sarti di scena, libero professionista presso numerose sartorie e teatri italiani e internazionali. Collabora con il Dipartimento di cinema, musica e teatro dell'Università di Pisa. Con Bruna Niccoli e Maria Teresa Zanola dirige il laboratorio di catalogazione del costume di scena dell’Archivio Cerratelli, in collaborazione con Università di Pisa e l’Università Cattolica di Milano. E' docente titolare di Costume per lo spettacolo presso l’Accademia linguistica di Belle Arti di Genova; ha insegnato costume per lo spettacolo presso i corsi di alta formazione del Teatro Nazionale della Toscana e l’accademia del Maggio Musicale Fiorentino.

Ha lavorato come assistente di Franco Zeffirelli, Andrea Viotti, Anna Anni, Paolo Trevisi, Riccardo Canessa, Gigi dall’Aglio, Mario De Carlo, Gabriele Lavia, Giancarlo del Monaco, Bepi Morassi, realizzando e curando i costumi per le loro produzioni liriche. Allestisce mostre ed eventi legati al costume e all’arte contemporanea per musei e realtà espositive come Palazzo Venezia, Museo degli Uffizi, Palazzo Reale di Milano e in manifestazioni come la Biennale di Venezia e in luoghi importanti come il battistero della piazza dei Miracoli in Pisa, la Basilica di San Francesco ad Assisi, la Cattedrale del Principato di Monaco, la Galleria del costume di Palazzo Pitti.

Ha lavorato, curando le campagne fotografiche e l’impaginato, per cataloghi d’arte con editori come FMR, Motta e Pacini al fianco di maestri della fotografia come Aurelio Amendola e Mario Mulas. Nel corso della sua carriera ha firmato i costumi per molte produzioni liriche in Italia.