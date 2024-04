Santa Croce sull'Arno, dalla Regione in arrivo fondi per abbattere le barriere architettoniche

Fondi per oltre 11mila euro per abbattere le barriere architettoniche. Il Comune di Santa Croce sull’Arno ha ottenuto un finanziamento regionale per progettare un 'Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche'.



“Il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche - dice la sindaca di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda - mira a eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento della mobilità e fruibilità generale, le cosiddette barriere architettoniche e sensoriali. Questi fondi ci permetteranno di redigere un piano e rendere la nostra città sempre più fruibile e inclusiva, a misura di ogni cittadino. Per il Comune di Santa Croce sull’Arno, che ad oggi è sprovvisto di tale strumento programmatico, il Piano sarà allegato al vigente Regolamento Urbanistico, come strumento di raccolta e programmazione degli interventi per rendere più accessibile la 'città pubblica' a tutti. Molti sono stati gli interventi in questi anni soprattutto negli edifici pubblici a partire dalle scuole fino all’accessibilità degli impianti sportivi come il Palazzetto dello Sport. Lasceremo uno strumento per continuare ad investire per una Santa Croce più giusta".