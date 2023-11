Litorale, la giunta regionale sblocca i fondi: "100mila euro per le barriere frangiflutti"

Un emendamento della giunta regionale, approvato in serata durante la seduta di mercoledì 22 novembre, destina 100mila euro per il rafforzamento della sicurezza sul litorale pisano. "Un primo passo positivo verso il rafforzamento della sicurezza per l'abitato di Marina di Pisa, sconvolto dalle poderose mareggiate dei primi di novembre che hanno allagato buonissima parte delle strade della frazione, soprattutto delle parallele del lungomare sovrastato da potenti onde" commenta il consigliere regionale Andrea Pieroni rispetto all'approvazione dell'emendamento proposto dalla giunta regionale nella seduta del consiglio del 22 novembre.

"Sono stati stanziati 100mila euro quale finanziamento per la progettazione delle barriere frangiflutti a difesa dell'abitato - prosegue il consigliere Pd - in modo da procedere poi con gli interventi materiali per difendere l'abitato dalle forti intemperie che ormai si stanno abbattendo sempre più di frequente sul nostro territorio".

"Gli effetti della crisi climatica non ci devono fare trovare impreparati e dobbiamo essere pronti soprattutto nella difesa e nella prevenzione: per fare questo è necessario che anche il Governo fornisca robusti finanziamenti per mettere in sicurezza il nostro territorio martoriato dai pesanti eventi di novembre che non hanno risparmiato neanche le zone interne".