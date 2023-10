I lavori di installazione stanno venendo ultimati in questi giorni, per un passo avanti tecnologico di grande livello. L'istituto superiore Da Vinci-Fascetti di Pisa ha intercettato risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale pari a 250mila euro, rispondendo al bando inserito nel programma 'ReactEU', volto a "promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia".

Alle dotazioni attuali della scuola si aggiungono: una stampante 3D per materiali polimerici e super-polimeri; un simulatore di volo professionale; una serie di terminali (pc) in rete; una stazione di robotizzata capace di simulare saldature speciali per applicazioni della nautica e dell'aeronautica, evitando così le eventuali implicazioni legate alla sicurezza degli allievi; 20 personal computer di ultima generazione con software per il disegno tecnico Cad e altri 31 pc desktop. Restano da fare i collaudi di rito, insieme all'aggiornamento dedicato del personale scolastico.

Prossimamente è prevista l'inaugurazione delle nuove dotazioni. I fondi sono stati messi a disposizione alla scuola dallo scorso luglio, è stato quindi rilevante l'impegno del personale per arrivare alla positiva conclusione dell'iter. Un lavoro sinergico tra i vari uffici della scuola diretta dal prof. Federico Betti, insieme all'ufficio tecnico del prof. Roberto Gonnelli e il personale Ata, con i tecnici dei laboratori che hanno approntato i locali, in quanto sono stati necessari gli spostamenti di diversi arredi per eseguire le operazioni complementarie ed accessore alle nuove apparecchiature.

Ora, oltre all'attività curricolare, che avrà certamente un nuovo impulso, saranno programmati anche corsi pomeridiani destinati agli allievi dell'indirizzo aeronautico per apprendere le conoscenze specifiche attraverso il 'volo virtuale'. Il simulatore infatti è una delle implementazioni più attese, essendo sia all'avanguardia che dotato di elementi come schermi ad alta definizione, sedia e pedaliera, fino al visore di realtà virtuale.