Turismo, una macchina del tempo, nuova segnaletica e tanto altro: arrivano i fondi ministeriali

Nuova segnaletica e totem informativi, il centro 'Pisa Time Machine' al Bastione del Parlascio, rafforzamento del marchio di destinazione turistica 'Pisa Is', l’attivazione di un Osservatorio permanente sul turismo. Sono alcune delle misure definite dal Comune di Pisa per il rafforzamento della proposta turistica della città che hanno ottenuto dal Ministero del turismo un contributo di poco meno di un milione di euro (983.320 euro) in seguito all’avviso pubblico per il finanziamento di progetti volti alla valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale con siti Unesco. Intanto, la giunta comunale, tramite l’assessorato al turismo, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa da sottoscrivere con le strutture alberghiere del territorio per la realizzazione del progetto 'Infopoint diffusi', che, tra le varie attività, prevede una maggiore integrazione con il sistema istituzionale di informazione e accoglienza turistica.

"Sono molto soddisfatto di questo finanziamento, ottenuto grazie al lavoro dei nostri uffici del turismo, perché ci consente di mettere in pratica tutto quello che in questi anni abbiamo pianificato e programmato in termini di accoglienza e promozione turistica - dice l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - Abbiamo quindi partecipato convintamente all’avviso del Ministero del turismo con un progetto organico per la promozione internazionale e valorizzazione dei luoghi da visitare e siamo stati finanziati per intero secondo quanto richiesto. Adesso ad esempio, tra le altre cose, saremo in grado di intervenire su tutta la cartellonistica pedonale cittadina, per permettere ai nostri ospiti di orientarsi all’interno della trama dei nostri luoghi, dalla città al litorale, al Parco, e a tutti i quartieri che hanno al loro interno valori di interesse da visitare al fine di trattenere per più tempo i turisti e intercettare quelli con sempre maggiore capacità di spesa".

Il progetto finanziato da Ministero riprende alcune misure indicate previste in due documenti strategici approvati negli anni scorsi dall’amministrazione: il Piano di Gestione Unesco di piazza del Duomo (2021) e il successivo Piano di sviluppo turistico, condiviso con tutti gli stakeholders della città. Il progetto deve concludersi entro il 30 novembre 2024. Cinque sono le linee di intervento indicate:

- SISTEMA DI ORIENTAMENTO CITTADINO (219.600 euro). L’intervento intende sostituire e aggiornare gli attuali sistemi di comunicazione outdoor, che risultano disorganici, obsoleti e poco comprensibili. La predisposizione di nuovi strumenti di comunicazione urbana consentirà da una parte di supportare in maniera adeguata il visitatore agevolandone la capacità di orientamento sul territorio e coinvolgendolo in un’esperienza di fruizione diffusa e integrata, dall’altra di decongestionare i flussi nella Piazza del Duomo. Nello specifico: sostituzione dei totem informativi presenti oggi con 6 totem interconnessi dotati di monitor performanti e di grandi dimensioni, per consentire all’utente di esplorare in maniera interattiva l’offerta culturale della città e informarsi su: nuovi percorsi all’interno della città, sia pedonali che ciclabili; eventi e manifestazioni; orari di apertura, prezzi e accessibilità; sostituzione della segnaletica informativa. Si intende intervenire sulla segnaletica già esistente presso i principali punti di interesse della città per rinnovarla e renderla omogenea e interattiva: grazie alla presenza di Qr code o chip contactless sarà possibile migliorare l’esperienza di fruizione dei maggiori luoghi e percorsi cittadini.

- SISTEMA DI CONOSCENZA DELLE DINAMICHE TURISTICHE (140.300 euro). L’intervento si configura come l’implementazione di un osservatorio permanente sul turismo che si prefigge di sviluppare politiche continuative e strutturate di ascolto e conoscenza dei pubblici della città, al fine di ricercare, raccogliere ed elaborare informazioni di vario genere sui visitatori esistenti e su quelli potenziali, siano essi turisti o cittadini pisani. L’intervento prevede attività di indagine permanente sui visitatori. Nello specifico la costituzione di una struttura 'light' che possa autonomamente sviluppare analisi desk e field, che lavori alla ricerca e all’aggregazione di banche dati esistenti o coordini azioni condotte da soggetti diversi. Il programma di azioni previste nel progetto consentirà di monitorare e analizzare dati essenziali sul profilo, le motivazioni e i comportamenti dei turisti.

- PISA TIME MACHINE (342.820 euro). L’amministrazione intende dar vita a un nuovo polo culturale in grado di creare sinergie tra la piazza del Duomo, il museo virtuale e le altre realtà cittadine per favorire uno spostamento dei flussi turistici e comunicare la complessità storico-culturale di Pisa. Il nuovo centro 'Pisa Time Machine' verrà ospitato all’interno del Bastione del Parlascio, oggetto di un’imponente operazione di restauro finanziata dal Comune e dalla Fondazione Pisa attualmente in fase di ultimazione. Sarà luogo di sintesi dove si potranno rivivere le vicende più emblematiche della straordinaria storia cittadina: il polo è pensato come un centro vivo, che faccia leva sulle tecnologie multimediali (video mapping, VR e AR, digital storytelling) sia per coinvolgere il pubblico, sia per potersi facilmente trasformare, proponendo via via contenuti, temi e approfondimenti diversi e sempre nuovi.

- ITINERARI TURISTICI INTEGRATI (134.200 euro). L’intervento mira a capitalizzare i risultati ottenuti dall’analisi delle dinamiche turistiche e, attraverso un coinvolgimento attivo degli stakeholder, vuole costruire un sistema di sviluppo partecipato dell’offerta turistica della destinazione Pisa. Mira a mettere in contatto, attraverso la costruzione di processi codificati e strutturati, la domanda con l’offerta, coordinando l’insieme delle attività offerte e adeguandole alle esigenze dei nuovi segmenti turistici. L’intervento ha, inoltre, l’obiettivo di strutturare pratiche di condivisione e coprogettazione tra i diversi attori istituzionali e non coinvolti, al fine di avviare un processo sostenibile nel tempo.

- COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA (146.400 euro). L’intervento mira a contribuire al rafforzamento di 'Pisa is', il progetto di city branding di Pisa, realizzato con lo scopo di valorizzare la città e far accrescere l’appeal, riconducendo iniziative e attività a un’immagine grafica e a un linguaggio visivo unitario e coerente. Tale marchio territoriale presenta una serie di declinazioni, tra le quali il claim 'Pisa is much more': un progetto strutturale e strategico, complesso e trasversale che coinvolge la città e la comunità intera e ha l’obiettivo di promuovere le potenzialità e l’attrattività di tutte le risorse di Pisa. Nel dettaglio si tratterà di definire la predisposizione di un piano editoriale di gestione degli strumenti social del turismo di Pisa; azioni di SEO e SEM sul sito del turismo di Pisa; ideazione di format creativi online e offline; acquisto di spazi pubblicitari; attività di coordinamento con tutti i soggetti che organizzano eventi sul territorio comunale per realizzare un calendario unico e condiviso; azioni di interoperabilità con il sito www.italia.it.