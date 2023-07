Il prossimo 4 agosto sarà posta la prima pietra del futuro asilo nido di Fauglia. Il comune ha infatti ottenuto dai fondi del Pnrr un finanziamento di 1.430.700 euro per la sua realizzazione, in via Mazzei, località Valtriano. L'appuntamento con le autorità è fissato alle ore 18.

"Un progetto di grande rilevanza per la popolazione, rimasto nel cassetto da anni e che adesso, grazie ai fondi del Pnrr, questa amministrazione è riuscita a concretizzare", ha detto il sindaco Alberto Lenzi. "Aver raggiunto questo obiettivo - gli fa eco l’assessore ai lavori pubblici Carlo Carli - ci consente di rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie che risiedono su questo territorio e a quelle che vorranno abitarci, arricchendo il ventaglio dei servizi offerti, conciliando tempi di lavoro e di vita e migliorandone la qualità".

La costruzione è progettata con i più efficaci sistemi strutturali in fatto di sismicità, in quanto completamente in acciaio e secondo i più moderni criteri in fatto di efficienza energetica, grazie all’installazione di impianti fotovoltaici e termici con basso impatto ambientale, aspetti che incidono anche sul risparmio dei costi di gestione. La struttura, 550 mq di superficie, si articola in spazi per la didattica e il movimento, zone pranzo e riposo, e pone il bambino al centro del progetto creando ambienti sani e confortevoli ispirati ai concetti della bioarchitettura.

L’asilo è pensato per ospitare tre fasce di età: lattanti (0-12 mesi), divezzini (12-24 mesi) e divezzi (24-36 mesi), in modo da soddisfare le richieste. Completano l’edificio un ampio settore servizi di cui fanno parte l’ambulatorio medico, la dispensa, la cucina, un magazzino, un locale da destinare a stanza pluriuso per il personale, la lavanderia/stireria, lo spogliatoio per i dipendenti e i relativo servizi. Lo spazio esterno, completamente recitanto, prevede un parcheggio e un’ampia area destinata unicamente ai giochi dei bambini.

La gara pubblica di appalto è stata espletata e la ditta risultata affidataria è la Metalwood srl di Niscemi (CL), nota a livello nazionale che ha già operato in zona realizzando alcuni capannoni dell’interporto di Guasticce.