Fondo sviluppo e coesione: 15 milioni per il Nuovo Santa Chiara

Arriveranno anche in Provincia di Pisa le risorse del Fondo sviluppo e coesione, il piano nazionale che trova applicazione sul territorio a partire dalla prima metà di febbraio tramite l'accordo firmato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La delibera della Giunta regionale prevede un importante programma di interventi finanziati dal Fondo che pianifica investimenti nella regione nell’arco dei prossimi 5 anni.

"Abbiamo cercato - ha illustrato Giani - di equilibrare tra aree e tipologie di investimenti: il piano per la Toscana riguarda 530 milioni che si aggiungono a un intervento di anticipazione di 110 milioni concentrato soprattutto nelle scuole, e attivato 2 anni fa, e a un intervento di bonifica per Piombino di 41 milioni, che è stato anticipato negli apporti di programma. Complessivamente dunque si tratta di 683 milioni provenienti dal Fondo sviluppo e coesione nel nostro territorio".

Per quanto riguarda la Provincia di Pisa, gli investimenti diretti a istituzioni territoriali sono 4:

- Provincia di Pisa, 5,9 milioni: viabilità di raccordo Nord tra il nuovo polo ospedaliero, la SS n. 12 del Brennero, la SS n. 1 Aurelia e la SP 2 Viacere – Tratto Madonna dell’Acqua-Cisanello; tratto funzionale tra i Nodi 2 e 3.

- Comune di Pisa, 1,5 milioni: riqualificazione del Quartiere di Sant'Ermete, considerato che il gruppo tecnico individuato a seguito di protocollo di intesa tra Comune di Pisa, Regione Toscana e Apes ha riconosciuto tale opportunità conseguibile attraverso ristrutturazione anziché demolizione anche alla luce delle disposizioni dei pit sui 'villaggi unitari'.

- Aoup, 15 milioni: Ospedale Cisanello appalto principale.

- Dsu Toscana, 669.566 euro: ristrutturazione residenza Fascetti a Pisa, piazza dei Cavalieri.

In generale a livello regionale le priorità sono gli interventi relativi a strade e mobilità, poiché le strade non sono ammesse a finanziamento dai fondi europei e nel Pnrr. E' forte l’intervento sull’area di Cisanello a Pisa, dove si prospettano risorse sia per la continuazione del plesso ospedaliero che per un ulteriore lotto della tangenziale nord ovest. Il complesso di misure sul territorio si arricchisce poi degli aspetti abitativi, nell'interesse di studenti universitari e residenti delle case popolari.