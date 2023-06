Il fontanello di Calci è un successo: nel 2022 erogati 450mila litri d'acqua

Le famiglie calcesane amano prendere l’acqua dal fontanello di piazzale Armani, lungo via Brogiotti, una consuetudine virtuosa e positiva per tutti perché assicura acqua buona da bere e un risparmio economico, oltre a garantire un minor utilizzo di plastica a beneficio dell’ambiente. A parlare sono i numeri: nel 2022 il fontanello di Acque Spa ha erogato circa 450mila litri di acqua, evitando così il consumo di quasi 12 tonnellate di plastica e garantendo alle famiglie della Valgraziosa un risparmio complessivo stimato in circa 94mila euro, considerato il costo medio dell’acqua comunemente commercializzata in bottiglie di plastica.

"I calcesani sono da sempre molto sensibili alle tematiche ambientali - il commento del sindaco, Massimiliano Ghimenti - e non posso che ringraziare tutti coloro che quotidianamente hanno la possibilità di utilizzare il fontanello, soprattutto perché ci aiutano nel nostro intendimento di lavorare per il rispetto dell’ambiente e della risorsa idrica. Purtroppo i dati sul consumo di plastica, resi noti in occasione della giornata mondiale degli oceani, in tutto il mondo ed anche in Italia sono tristemente eloquenti, per questo è importante che ciascuno si impegni. E il grazie dell’amministrazione comunale va anche ad Acque Spa, che durante il nostro primo mandato ha subito realizzato la nostra richiesta di avere un fontanello per la Comunità di Calci e per la gestione del servizio che offre alla famiglie, che di fatto consente di ridurre in modo consistente l’immissione di plastica nel ciclo dei rifiuti urbani e anche di azzerare le emissioni degli inquinanti legati alla produzione e al trasporto delle bottiglie risparmiate".

Il fontanello 'Acqua Buona' di Calci, inaugurato dall’amministrazione comunale e da Acque Spa nell’Agosto 2016, eroga gratuitamente normale acqua di rete - la stessa che arriva nelle case - rendendola però immediatamente gradevole dal punto di vista organolettico, grazie ad un sistema di filtraggio che priva l’acqua del cloro. I fontanelli di Acque Spa sono il cuore del progetto 'Acqua ad Alta Qualità', che ha quattro obiettivi: offrire alle famiglie opportunità concrete di risparmio economico (la spesa media per l’acqua minerale di una famiglia italiana è grosso modo equivalente alla bolletta idrica); concorrere alla riduzione di rifiuti; meno plastica, meno consumo energetico, meno inquinamento sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della risorsa idrica contrastandone lo spreco; avvicinare la popolazione al consumo domestico dell’acqua di rubinetto, costantemente controllata e di buona qualità.