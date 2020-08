Riglione, Biondi (Pd): "Che fine ha fatto il fontanello promesso?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

A distanza di oltre un anno, quando il Sindaco Conti aveva inaugurato il rifacimento della piazzetta delle donne a Riglione, opera la cui paternità era da ricondursi all'amministrazione precedente che aveva già bandito la gara, era stata promessa la realizzazione di un fontanello pubblico d'acqua in breve tempo. Richiesta che personalmente avevo supportato da tempo con interrogazioni e interpellanze in consiglio comunale. Richiesta inoltre che avevo fatto d'accordo con i cittadini di Riglione e d'Oratoio, quando ero presidente del CTP3, individuando come zona adatta Piazza d'Antona. Area perfetta in quanto facilmente raggiungibile dalle persone, anche dai cittadini dell'ansa dell'arno, luogo dove si svolge il mercato settimanale e con facile parcheggio. Dopo oltre un anno, il fontanello non c'è ancora ma nemmeno il cantiere per la sua realizzazione, quanto bisogna aspettare ancora? Inoltre sarebbe utile capire se vi è ancora intenzione di realizzare un fontanello assieme alla partecipata Acque spa o meno. Nell'intervento del Sindaco durante l'inaugurazione della Piazzetta delle donne si asseriva che il fontanello sarebbe stato realizzato assieme ad Acque spa come quelli presenti al CEP e a Pisanova, mentre negli ultimi interventi in consiglio comunale l'Ass.re Latrofa, come risposta alle mie interpellanze, paventava la realizzazione del fontanello da parte di un privato e quindi con un costo, seppur basso, per le persone che vanno a ricaricare le bottiglie d'acqua presso il fontanello. Quest'ultima soluzione a mio avviso è da escludere, non si capisce perché non può essere fatto un fontanello come quelli realizzati dalla passata amministrazione al CEP e a Pisanova, perché i cittadini che usufruiranno del fontanello di Riglione devono pagare? Ci sono cittadini di serie A e di serie B per questa amministrazione?