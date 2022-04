'FoodStArt': il mondo dei giovani imprenditori si racconta

Fare rete, ricevere dritte, consigli ed esperienze dagli imprenditori e condividere strategie per puntare ad un unico, stesso risultato. 'FoodStArt' è il nuovo format a cura di CNA giovani imprenditori Pisa rivolto a neo-laureati, giovani imprenditori e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta al mondo dell'impresa. Un'iniziativa dinamica, giovane e immediata rilanciata dall'associazione di categoria pisana che, ancora una volta, si pone in prima linea per non far sentire soli o, peggio ancora smarriti, i giovani che desiderano intraprendere o hanno appena intrapreso un percorso imprenditoriale. Un format conviviale che si svolgerà in tre tappe e che riceve il sostegno della Camera di Commercio di Pisa, Polo Tecnologico di Navacchio, Net Results SRL e ABC Unipol Sai.

I tre appuntamenti vedranno la partecipazione di un gruppo di imprenditori senior pronti ad incontrare giovani e neo-laureati che potranno così ascoltare le loro esperienze e i passi che hanno compiuto prima di dar vita alla loro azienda. Durante gli incontri, oltre a condividere esperienze e riflessioni, sarà possibile scambiare contatti e creare nuovi network. A guardare le spalle dei futuri imprenditori ci sarà come sempre CNA Pisa pronta a guidare in ogni passo chi desidera affacciarsi per la prima volta al mondo imprenditoriale. Un format fresco, conviviale che porterà a uno scambio di idee e confronto insieme ad un drink, buon cibo e arte contemporanea a cura di un gruppo di artisti locali.



Primo appuntamento giovedì 5 maggio alle ore 19.00 da HAt Hamburgeria Agricola Toscana (Lungarno Galileo Galilei, 30, Pisa). Il programma completo:

- 5 maggio ore 19 - HAt Hamburgeria Agricola Toscana ( Lungarno Galileo Galilei 30, 56125 Pisa)

- 28 maggio ore 12 - 3.9 Panoramic Cafè (Piazza Del Duomo 23 - museo Dell'opera Del Duomo, Primo Piano - 56126 Pisa)

- 23 giugno ore 19 - Però Pisa (Piazza Chiara Gambacorti 17, 56125 Pisa)

"FoodStArt nasce dalla necessità di tornare a confrontarsi in presenza su temi fondamentali quali il nostro futuro. Sarà un'occasione per delineare insieme i passi da compiere e chiederci cosa possiamo portare come valore aggiunto alle scelte dei neo imprenditori. Ascolteremo e valorizzeremo ciò che manca e che necessita di esser ottimizzato nell’imprenditoria territoriale e non solo. Cibo e Arte come plus fanno parte del carattere conviviale e rafforzativo di Cna e la Presidenza dei Giovani Imprenditori di Pisa ha accolto con entusiasmo questo format che sente molto vicino ai suoi intenti e obiettivi quali il networking, la condivisione personale e la ricerca di soluzioni fattibili" interviene Maria Celeste Pierozzi, presidente Cna Giovani Imprenditori Pisa con Carlo Alberto Nocera, membro della presidenza. Info e dettagli: 378 3023422 o cnapisa@cnapisa.it. Prenotazione obbligatoria: https://forms.gle/RY4ZvgAAtA1Zx3e67