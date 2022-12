Formaggi scaduti e sporco sul pavimento del laboratorio di produzione: multato esercente

Aveva in vendita alimenti vari, fra cui ricotta, formaggio fresco e yogurt, con data di scadenza superata di validità. E aveva il laboratorio di produzione in precarie condizioni igienico-sanitarie, con presenza di sporco diffuso sulla pavimentazione. Per questo un esercente attivo a Pisa è stato sanzionato per alcune migliaia di euro dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, che hanno eseguito il controllo insieme ai militari dell'Arma locale. In questo contesto sono stati sequestrati cautelarmente 12 confezioni dei citati alimenti per un valore di circa 150 euro.