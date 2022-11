Giornata tra i banchi di scuola per i carabinieri: si educa al rispetto della donna

Anche l'Arma dei carabinieri ha celebrato la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nello specifico, i militari dislocati sul territorio pisano si sono soffermati con gli alunni di molti istituti scolastici per ricordare che questa piaga sociale si combatte efficacemente formando donne e uomini rispettosi della legalità e la sfida comincia dai banchi di scuola, dove si plasma la cultura ma soprattutto la coscienza dei cittadini del futuro. Nella mattinata di venerdì 25 novembre i carabinieri si sono intrattenuti con i ragazzi tracciando un percorso importante, interloquendo sulla violenza di genere, analizzando il fenomeno ed ascoltando il parere dei giovanissimi partecipanti.

A Pisa e nell’hinterland, i militari dell’Arma hanno incontrato 70 studenti appartenenti a 3 classi di 4° superiore dell’Istituto 'Santoni' e altri 80 allievi di 4 classi di 3° media della Scuola Media Statale 'Niccolini'. A Pontedera i Carabinieri hanno incontrato 105 studenti delle classi 3°,4° e 5° del Liceo Classico e Scientifico 'XXV Aprile' e 60 studenti delle classi 3°,4° e 5°, dell’Istituto di Istruzione Superiore 'Pesenti'. A San Miniato i militari hanno incontrato 100 alunni di 6 classi di 5° superiore, dell’Istituto Tecnico 'Cattaneo' e 130 alunni di 7 classi di 3° media della Scuola Media 'Banti'. A Volterra i Carabinieri hanno incontrato 40 alunni delle classi 5° superiore del Liceo Artistico e del Liceo delle Scienze Umane 'Carducci'.

Sotto il profilo del contrasto sul campo, l’azione dell’Arma di Pisa, articolata sulle quattro Compagnie dipendenti dal Comando Provinciale, ha prodotto numerosi risultati. E’ il caso di accennare agli obiettivi ottenuti, nell’ultimo trimestre, nella provincia con focus su eventi di particolare rilievo:

- La Compagnia di Pisa ha proceduto a 4 denunce per reati connessi a violenza di genere e maltrattamenti in famiglia, con 3 arresti, 1 divieto di avvicinamento ed 1 provvedimento di allontanamento dalla casa familiare;

- la Compagnia di San Miniato ha proceduto a 8 denunce di violenza di genere, da cui, per ora, sono scaturiti 2 provvedimenti dell’A.G., consistenti nell’allontanamento dalla casa familiare e nel divieto di avvicinamento alla parte offesa e, in un caso, in ragione delle reiterate violazioni alla misura, poste in essere dall’autore dei reati si è proceduto con l’applicazione della misura cautelare in carcere;

- la Compagnia di Volterra ha segnalato 2 persone all’Autorità Giudiziaria per ipotesi di reato connessi a violenza di genere, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori;

- la Compagnia di Pontedera ha proceduto a 15 denunce di violenza di genere, con l’applicazione di 6 divieti di avvicinamento e 3 provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare.

Si ricorda in ultimo che, sul sito www.carabinieri.it, è stata dedicata un’intera area tematica sul 'codice rosso', dove è anche possibile ottenere tante informazioni utili su: atti persecutori, bullismo, cyberbullismo, maltrattamenti, revenge porn, violenza sessuale ecc. Nell’area tematica è possibile trovare anche il 'Violenzametro' un test di autovalutazione, elaborato dal Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, per rilevare i segnali del livello di violenza di genere subita in un rapporto di coppia. Contiene consigli utili per chiedere supporto e aiuto in base al livello di violenza riscontrata. Questo è il link dell’area tematica 'codice rosso'.