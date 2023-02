Forum: LE VIE DELL'ACQUA - Cambiamenti Climatici e patrimonio culturale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Forum sull’acqua, cambiamenti climatici, patrimonio culturale Organizzato dal Rotary Distretto 2071-Toscana all’Auditorium Unione Industriale di Pisa - via Volturno 43, la mattina di sabato 18 febbraio 2023 Un parterre di qualificati relatori per uno dei temi più importanti a livello globale dell’Agenda Unesco 2050 : l’acqua, i cambiamenti climatici, il patrimonio culturale. Sabato 18 marzo all’Auditorium dell'Unione Industriale Pisana, il Distretto Rotary 2071 (Toscana) ha organizzato un importante Forum sull’argomento che vede coinvolti insigni rappresentanti delle istituzioni, dell'accademia e della comunità internazionale e che rientra nelle attività obiettivo del Rotary International e del programma della sua Presidente Jennifer Jones e con la missione che sarà esplicitata nel World Water Day 2023 “Accelerating Change” Ne parleranno: la Presidente del CNR Maria Chiara Carrozza; Marco Cattaneo - Editor in Chief National Geographic Italy; Cristina Fossi - Docente di Ecologia Università di Siena; Erasmo D’Angelis - Presidente Fondazione Earth Water Agenda; Alberto Cecchini – Board Director Rotary International – Environment; Silvano Focardi – Già Magnifico Rettore dell’Università di Siena e Docente di Ecologia; Stefano Masini - Responsabile Ambiente e Territorio Coldiretti - Docente Università Roma Tor Vergata. Previsti anche i contributi telematici di David Gibson Moore (President Gulf Analytica- Arch Klumph Trustee Circle - United Arab Emirates) e di HE Dr. Ahmed Obaid Al Mansoori (National Federal Council of the United Arab Emirates). A moderare i lavori sarà la giornalista Cristina Di Domenico, Caporedattrice TGR RAI . “Con questa iniziativa il Distretto Rotary 2071 intende condividere l’obiettivo delineato nei suoi programmi dal Rotary International: la valorizzazione e la tutela dell’ Acqua come risorsa più preziosa del pianeta, in pericolo sia per il cambiamento climatico che per l’inquinamento. Abbiamo il dovere come rotariani di diffondere la cultura della sostenibilità e abbiamo ritenuto indispensabile adottare le strategie che verranno presentate nel World Water Day nel mese di marzo prossimo, giornata istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare al tema. Siamo pertanto onorati che relatori importanti abbiano accolto il nostro invito a partecipare a questa giornata che rappresenta l’inizio di un percorso condiviso con i Rotary club a livello globale” così Nello Mari, Governatore, presenta l’iniziativa del Distretto Rotary 2071. Una intera mattina che inizierà alle ore 9, con la registrazione dei partecipanti, e terminerà alle ore 13,30 con un light luch al Grand Hotel Duomo. La presentazione dell’iniziativa sarà a cura di Nello Mari - Governatore Distretto Rotary 2071; seguiranno i saluti di: Michele Conti - Sindaco di Pisa; Fernando Damiani, DGE; Pietro Belli, DGN; Patrizia Asproni - Presidente Commissione Cultura Distretto Rotary 2071; Andrea Barbuti - Presidente RC Pisa Galilei; Marco Baldassarri – Alia Spa. Secondo le Nazioni Unite, una persona su tre vive senza acqua potabile. Entro il 2050, fino a 5,7 miliardi di persone potrebbero vivere in aree dove l'acqua verrà a mancare per gran parte dell’anno. È ormai chiaro che la crisi globale dell'ambiente e la crisi globale dell'acqua sono collegate e vengono esacerbate da una pressione senza precedenti derivante da consumi eccessivi, crescita della popolazione, globalizzazione dei sistemi economici e del commercio, riduzione dell'assistenza allo sviluppo e mancata attuazione delle necessarie riforme politiche e istituzionali. Dare valore all’Acqua determina il modo in cui l'acqua viene gestita e condivisa. Il valore dell'acqua è molto più del suo prezzo: l'acqua ha un valore enorme e complesso per le famiglie, la cultura, la salute, l'istruzione, l'economia e ovviamente l'integrità del nostro ambiente naturale. Il rapporto fra la civiltà e l’acqua evidenzia come tale risorsa rivesta un ruolo fondamentale per i molteplici valori culturali tangibili e intangibili che ad essa sono associati. La valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, storico e naturalistico legato all’acqua rappresenta una grande sfida a livello europeo per lo sviluppo dei territori e a livello nazionale per tutelare quelle peculiarità che artisti di tutte le epoche hanno ben rappresentato nelle loro opere immortali: i nostri fiumi, laghi, mari sono parte integrante del paesaggio e della iconografia dell’Italia. Il forum intende pertanto invitare a riflettere e a ripensare l’approccio con cui sprechiamo e disperdiamo questa risorsa finita e insostituibile, offrendo, fra gli altri, i seguenti punti di discussione: Risorse idriche naturali ed ecosistemi, Acqua potabile, servizi igienico-sanitari, Produzione e attività socio-economica – Alimentazione e agricoltura, Energia e industria, Impresa e occupazione, Aspetti socio-culturali: attributi ricreativi, culturali e spirituali.