Abbandono di rifiuti: Calcinaia combatte l'inciviltà con nuove fototrappole

L’abbandono dei rifiuti è un reato ambientale. Abbandonare oggetti o prodotti di scarto, siano essi solidi o liquidi, può costare molto caro al trasgressore. A prescindere dalla grandezza del rifiuto stesso, questo tipo di comportamento è severamente vietato ed è punito con sanzioni amministrative. Tali violazioni comportano lavoro extra per gli operatori e incidono sulla raccolta differenziata e sulla percezione che alcuni ne hanno. Altro giro di vite dell’amministrazione comunale calcinaiola per cercare di contrastare un fenomeno così disdicevole che si ripete soprattutto in alcune aree del territorio comunale e che, oltre a danneggiare l’ambiente, incide anche sul decoro del paese.

La Polizia Locale di Calcinaia per una continua attività di vigilanza, si è infatti dotata di nuove videocamere digitali (fototrappole), le stesse che hanno permesso di verbalizzare 6 nuove violazioni per abbandono di rifiuti nelle 2 ultime settimane in una piccola area di via del battaglione. Altri due accertamenti sono stati espletati con esito positivo in via Piave e sono tuttora in corso verifiche per l’emissione di ulteriori sanzioni. L'amministrazione intende tuttavia evidenziare come grazie al lavoro congiunto della Polizia Municipale e dell'Ufficio Ambiente la battaglia contro gli abbandoni continui ad ottenere risultati incoraggianti. I trasgressori individuati saranno chiamati a corrispondere una sanzione molto salata per i loro deprecabili gesti, una spesa molto più alta di quella sostenuta in media nell’arco di un anno da una famiglia del territorio che paga regolarmente la bolletta della Tari (che peraltro nel Comune di Calcinaia è una delle meno care dell'intera provincia).

Il comando territoriale della PL di Calcinaia si è distinto in questo periodo anche per i numerosi interventi volti al recupero di cani smarriti o abbandonati che vagano per il territorio. Per effettuare verifiche e controlli il comando si è dotato di un apposito lettore di chip per identificare il padrone dell’animale e attivare successivamente il canile convenzionato per il rintraccio del proprietario o per l’eventuale presa in carico dell’animale.