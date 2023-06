Cgil insiste nello scontro con Croce Rossa Pisa: "Confermiamo la mobilitazione"

"I contenuti della nota con la quale il Presidente del CP della Croce Rossa di Pisa risponde al sindacato sono una deludente conferma di affermazioni trite e ritrite, alcune delle quali neanche aderenti al tavolo di trattativa, ma sopratutto fuorvianti rispetto ai problemi oggettivi e concreti posti dalla delegazione sindacale". Fp Cgil Pisa risponde polemica alle spiegazioni fornite dal presidente del comitato pisano Antonio Cerrai, dopo l'annuncio dello stato di agitazione dei lavoratori.

"Una posizione esclusivamente difensiva ed auto assolutoria - viene definita quella del rappresentante dal sindacato - che si tenta di supportare elencando le avversità di ordine finanziario che si sono abbattute sul Comitato di Pisa e che nessuno ovviamente disconosce, ma che certo non possono giustificare la mancanza di risposte ai lavoratori ed alle lavoratrici, che chiedono solo il rispetto di quanto prevede il contratto nazionale di lavoro e quindi in buona sostanza dei diritti. Nel comunicato del Presidente ravvisiamo piuttosto uno stato confusionale, motivo per cui si citano documenti nei quali assolutamente non è fatto riferimento alle materie oggi in discussione".

"Non meno preoccupante - è il punto più preciso in ambito di confronto - il tentativo di spostare la trattativa ad un tavolo Regionale, che non esiste, pensando così di sfuggire all’autonomia della contrattazione aziendale, sancita e riconosciuta dal Ccnl sottoscritto anche dall’associazione. Una situazione imbarazzante, che denota una grave carenza di competenze in ordine alla contrattazione, ma anche il bieco tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità. Una posizione d’intransigenza verso i lavoratori davvero incomprensibile e dissonante con i principi ed i valori fondanti dell’associazione. Pur confermando la mobilitazione del personale, auspicheremo in un serio e proficuo ravvedimento dell’associazione".