Prenderanno il via da giovedì 13 luglio le lavorazioni a cura della Provincia di Pisa per la sistemazione della frana sulla strada di accesso a Castelnuovo Val di Cecina. "Si tratta di un importante cantiere del valore di oltre un milione di euro e che avrà una durata complessiva di circa 400 giorni, in base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale", spiega il Presidente Massimiliano Angori.

"È bene ricordare che dal febbraio 2021 la strada provinciale nel tratto in ingresso est dell'abitato di Castelnuovo è stata chiusa causa frana ed il traffico deviato sull'adiacente strada comunale. Come accennato, l'intervento ha un quadro economico di spesa pari a 1.100.000 euro di cui un milione fondi Mit e 100mila dati da CoSviG (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) per conto del Comune, per anticipare le spese di progettazione".