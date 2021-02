Frana a Castelnuovo Val di Cecina: chiusa al traffico la Sp1

Nella giornata di oggi si è verificato un drastico peggioramento, con annesso cedimento, del tratto in frana lungo la SP 17 delle Valli del Pavone e Cecina nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina tra il km 0+650 e il Km 0+840. Si tratta della strada di accesso all’abitato di Castelnuovo provenendo da Siena, collocato nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina. La Provincia di Pisa ha perciò provveduto alla chiusura del tratto della strada provinciale in località Lagoni, e pertanto il flusso veicolare è deviato sul vecchio tracciato interno con esclusione dei mezzi pesanti ( carichi superiori a sei tonnellate, ndr). Sulla strada comunale denominata Via Lagoni la circolazione dovrà avvenire a senso unico alternato, regolamentato con impianto semaforico, date le ridotte dimensioni della stessa.

"A causa delle recenti e insistenti piogge si è aggravata la situazione di un dissesto su quel tratto di strada che la Provincia di Pisa tiene sotto controllo dal 2014", afferma il presidente Angori. "Nel corso degli anni la situazione veniva tamponata con frequenti bitumature in modo da allineare il cedimento. L’intervento per questa frana era già nella programmazione provinciale per l’anno 2022, sfruttando le risorse stanziate dal MIT, per un importo di 1 milione di euro. Tuttavia vista la situazione di estrema urgenza abbiamo già fissato un incontro per venerdì prossimo insieme all'amministrazione comunale di Castelnuovo Val di Cecina, per decidere il da farsi" aggiunge Angori.

"Su quel tratto, che manifesta problematiche da anni, la Provincia di Pisa aveva già previsto interventi nel medio periodo, interventi che, dopo l'aggravamento odierno, dovranno essere anticipati con la massima urgenza - afferma il sindaco di Castelnuovo, Alberto Ferrini - per questo abbiamo subito contattato il presidente della Provincia di Pisa Angori, raccogliendo la sua piena disponibilità ad attivarsi con tempestività. L'incontro fissato in urgenza è previsto per venerdì prossimo venturo. L'amministrazione provinciale illustrerà nei prossimi giorni le proprie decisioni".