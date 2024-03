Si è svolto nella giornata di ieri, 11 marzo, il sopralluogo per la frana avvenuta sulla SP16 a Volterra. Presenti i geologi, accompagnati un tecnico ingegnere, della ditta individuata per la sistemazione. I lavori, a cura della Provincia di Pisa, si svolgeranno a partire dalla giornata di mercoledì 13 marzo.

"Dopo la pulizia delle aree avvenuta nei giorni di giovedì e venerdi scorsi e dopo aver fatto un rilievo con il drone e una prova penetrometrica dinamica, i tecnici hanno confermato la necessità di intervenire urgentemente con opere strutturali di contenimento", spiegano il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori e il consigliere provinciale alla viabilità e sindaco di Volterra Giacomo Santi. "I lavori nell'immediato proseguiranno con lo spostamento a monte della carreggiata tombando un tratto di fossa laterale in modo da lasciare una corsia di larghezza massima comunque di non più di 2 metri. Parimenti sarà imposto il limite di portata a 3,5 tonnellate per tutti i mezzi compresi quelli di soccorso e di emergenza".

Tali lavori di spostamento della carreggiata richiederanno comunque l'interruzione per una giornata della strada in corrispondenza del tratto interessato dalla frana, tra le 8 e le 18.