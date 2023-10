Franca Melfi è la prima donna presidente della Società europea di Chirurgia cardiotoracica

Come già annunciato a ottobre dello scorso anno, nel corso del 37° Meeting annuale dell’Eacts-European association for cardiothoracic surgery che si è appena concluso a Vienna, il più importante evento di chirurgia cardiotoracica con esperti provenienti da tutto il mondo, la professoressa Franca Melfi, direttore del Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica e della Sezione dipartimentale di Chirurgia toracica mininvasiva e robotica dell’Aoup, è stata nominata presidente della società scientifica europea per il prossimo biennio.



E’ la prima volta per una donna e il riconoscimento premia un percorso professionale e di carriera votato alla ricerca dell’innovazione a beneficio dell’attività clinica nonché l’impegno nella ricerca e nella didattica, con l’attività di addestramento svolta in tutta Europa sui sistemi robotici da Vinci tanto da ottenere, per il Centro multidisciplinare dell’Aoup, l’accreditamento per la formazione di secondo livello per i master universitari e la qualifica di Epicenter riconosciuto per case observation e proctoring, oltreché di sede del primo corso di Robotic Crisis resource management.



“Sono davvero orgogliosa e onorata di questa nomina - ha dichiarato la professoressa Melfi - perché premia non solo me ma tutto il lavoro pluridecennale che c’è dietro la ricerca dell’innovazione in chirurgia mini-invasiva e tutto il team che lavora nel Centro multidisciplinare di chirurgia robotica dove, di recente, è partita anche la cardiochirurgia con ottimi risultati. Io appartengo all’EACTS dal 1998 e questo incarico lo porterò a termine con grande impegno e dedizione, per promuovere al massimo l'adesione alla società scientifica da parte delle giovani generazioni di chirurghi, che rappresentano il futuro e che potranno trovare in EACTS il sostegno necessario per le sfide che vorranno intraprendere”.