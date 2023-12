Un pisano vince il Premio Strega Ragazze e Ragazzi per la Traduzione 2023

Il traduttore pisano Francesco Ferrucci ha vinto per la seconda volta il Premio Strega Ragazze e Ragazzi per la Traduzione 2023, assegnato nel l’ambito della Fiera della piccola e media editoria 'Più libri più liberi' svoltasi a Roma lo scorso 7 dicembre. Ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nella categoria 8+ (riservata ai lettori di età compresa tra gli 8 e i 10 anni) per la traduzione di 'Lilo', opera dell’autrice argentina Inés Garland, illustrato da Maite Mutuberria e pubblicato da uovonero.

Nato a Pisa nel 1972, Francesco Ferrucci si è laureato in Lingue e Letterature Straniere (Spagnolo e Francese) presso il l'Ateneo di Pisa con una tesi di traduzione. Ha vissuto per 12 anni a Barcellona e da più di 10 è tornato a vivere all'ombra della Torre, dove lavora come traduttore editoriale e televisivo freelance e si occupa di un laboratorio di traduzione dallo spagnolo presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università.

Per Ferrucci si tratta di un bis: aveva già ottenuto il Premio Strega Ragazze e Ragazzi per la Traduzione nel 2017 per il romanzo 'Muschio' di David Cirici (Editrice Il Castoro), che aveva tradotto dall’altra sua lingua di lavoro, il catalano. Tra gli autori da lui tradotti si segnalano anche il Premio Nobel Mario Vargas Llosa, Sergi Pàmies, Kilian Jornet, nonché la traduzione delle sceneggiature della serie tv catalana 'Braccialetti rossi'.