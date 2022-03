'Fratino is coming': ritorna l'appuntamento sulle spiagge di Marina di Vecchiano

'Fratino is Coming': torna come ogni anno la tradizionale iniziativa di pulizia di Marina di Vecchiano organizzata dal Comune di Vecchiano. "L’evento si svolgerà domenica 20 marzo con ritrovo alle 9 presso il piazzale Silvano Ambrogi di Marina di Vecchiano" spiega il sindaco Massimiliano Angori. "L’iniziativa è realizzata con il patrocinio dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, ed in collaborazione con: il Centro Ornitologico Toscano; la Consulta Comunale del Volontariato; Acchiapparifiuti; Greenpeace, gruppo locale di Pisa; Legambiente; Le Nostre Radici; LIPU; Natura di Mezzo; Plastic Free; Sea Shepard. Sarà una nuova occasione di educazione ambientale per la tutela del nostro territorio, anche finalizzata a rendere idoneo l’ambiente per la consueta nidificazione del fratino, specie protetta che sceglie il nostro litorale per riprodursi. Aspettiamo tutte le cittadine e i cittadini che vorranno unirsi a noi in questa bella e nuova occasione di partecipazione attiva per la cura dei nostri beni comuni e paesaggistici" aggiunge il primo cittadino.

"Nel corso degli ultimi anni abbiamo organizzato numerosi eventi di educazione ambientale e pulizia straordinaria del territorio, con una grande risposta non solo dalle associazioni dei volontari, che non finiremo mai di ringraziare, ma anche dei semplici cittadini e cittadine" afferma l’assessore all’Ambiente Mina Canarini. "Molto buona la risposta anche all’ultima iniziativa che abbiamo lanciato come campagna di comunicazione: tante le persone, anche bambini, che da gennaio scorso hanno ingaggiato una missione in singolo di pulizia della spiaggia, facendoci recapitare i loro selfie con la raccolta dei rifiuti effettuata durante una semplice passeggiata sulla spiaggia. Per questo motivo domenica 20 marzo, la tradizionale giornata di pulizia, vedrà intorno alle 11.30 anche la premiazione di tutti coloro che hanno aderito alla nostra campagna ambientale, insignendoli del titolo guadagnato sul campo di 'Custodi del Mare'. Vi aspettiamo domenica 20 marzo dalle 9 al piazzale Ambrogi a Marina di Vecchiano" conclude l’assessore. Il Comune consiglia, a chi ne ha la possibilità, di partecipare attrezzati di guanti e pinze per la raccolta. I sacchi saranno forniti dal Comune di Vecchiano. Tutti i dettagli sul sito www.comune.vecchiano.pi.it.