Le Frecce Tricolori a Pisa in vista dell'AirShow di Massa

Sono atterrate ieri, 22 luglio, all'aeroporto militare di Pisa, le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica italiana famosa in tutto il mondo. E' prevista infatti per domani, 24 luglio, l'esibizione nei cieli di Massa, fra Piazza Bad Kissingen e tutto il litorale, a partire dalle ore 14. Le azioni dei velivoli partiranno dalle 16. Sul sito del Comune di Massa le informazioni.

A portare i saluti della città di Pisa, dove le Frecce si sono esibite l'ultima volta nel 2019, è stata la vicesindaco Raffaella Bonsangue: "Ho accolto i piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale - ha scritto su Facebook - che domenica 24 luglio, si esibiranno in occasione dell’Air Show di Marina di Massa. La PAN, da oltre 60 anni, vanto e simbolo dell'Italia nel mondo, è la pattuglia acrobatica più spettacolare, conosciuta e ammirata e la sua presenza, nella nostra città, ne testimonia il solido legame. Come sempre, è un'emozione, per grandi e piccini, stare con gli occhi all’insù ed ammirare le evoluzioni acrobatiche dei 10 velivoli che disegnano, nel cielo, l'immenso tricolore verde, bianco e rosso!".