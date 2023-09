Frecce Tricolori a Pisa, il sindaco Conti: "Ho chiesto di rinviare l'esibizione"

"Ho chiesto di rinviare l’appuntamento del Pisa Air Show in programma domenica 1 ottobre sul litorale pisano alla prossima primavera, proponendoci come prima manifestazione del calendario 2024". Il sindaco della città della Torre Michele Conti ha pubblicato, nella serata di ieri 20 settembre, un post sulla sua pagina Facebook per aggiornare sull'evento delle Frecce Tricolori a seguito della tragedia di Caselle Torinese. Lo schianto del velivolo del 16 settembre scorso ha provocato la morte della piccola Laura Origliasso, 5 anni. Un lutto terribile, a cui nei giorni seguenti è seguita la richiesta da parte di Una Città in Comune e del sindacato Cub di annullare l'esibizione.

"Considerato quanto accaduto a Torino - scrive il primo cittadino - ed esprimendo le condoglianze alla famiglia della bambina scomparsa per una tragica fatalità, ho ritenuto non vi fossero le condizioni per vivere in serenità questo appuntamento che per Pisa è sempre stato di festa e grande partecipazione, come attestano da sempre i profondi legami di amicizia con l'Aeronautica militare e con le stesse Frecce Tricolori".