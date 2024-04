Freddo fuori stagione: prorogata a Pisa l'accensione dei riscaldamenti

Il Comune di Pisa, con una ordinanza sindacale firmata oggi, 23 aprile, ha prorogato fino al prossimo 30 aprile compreso la possibilità di accendere gli impianti termici di riscaldamento sull’intero territorio comunale.

Ai sensi della normativa nazionale il Comune di Pisa ricade nella zona climatica 'D' nella quale è consentita l’accensione del riscaldamento per un massimo di 12 ore al giorno, dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno. La decisione di consentire l’accensione facoltativa degli impianti fino al 30 aprile, in deroga a quanto previsto dalla normativa, è stata presa dall’Amministrazione alla luce "delle numerose richieste di cittadini, in particolare anziani, e delle scuole intese ad ottenere la riattivazione degli impianti di riscaldamento, in quanto dalla data odierna si stanno registrando temperature al di sotto della media stagionale che creano non pochi disagi sulle fasce più deboli della cittadinanza", e considerato che le previsioni metereologiche "indicano la persistenza di temperature che non consentono per molti edifici del territorio il raggiungimento di un adeguato confort climatico".

Il Comune invita infine la cittadinanza "al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici".