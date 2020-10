Friday For Future all'Itis di Pomarance

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nell’ambito delle iniziative del Friday For Future gli studenti dell’ITIS “A. Santucci” hanno organizzato un incontro sul tema dell’ambiente, del consumo consapevole ed energie rinnovabili. L’incontro, che si è svolto sulla piattaforma meet a cui si sono collegate tutte le classi ed i relatori, nel rispetto delle normative anti-COVID, introdotto dal prof. Vittorio Giardi e dal prof. Antonio Quarta hanno visto la partecipazione di tre esperti: Aleandro Sandri, Francesco Gentili e Marco Matteini. Sandri ha introdotto il tema del rispetto dell’ambiente, partendo dalle ultime notizie di cronaca: l’ampliamento del buco nell’ozono e i disastri ambientali legati alle variazioni climatiche. Successivamente Giardi ha introdotto Gentili, consulente aziendale nei temi del risparmio energetico e del consumo consapevole, che ha parlato di come la grande distribuzione ha cambiato le proprie politiche per abbattere l’impatto ambientale delle proprie attività, evidenti soprattutto nel sistema del packaging. Gentili ha chiuso l’intervento elencando una serie di abitudini giornaliere che potrebbero essere modificate, con pochissimo sforzo, portando ad un grande risparmio energetico. In ultimo è intervenuto Marco Matteini, membro del comitato tecnico del CETRI-TRIES e amministratore delegato di una StartUp innovativa (NEMESYS srl) che si occupa di Idrogeno e delle tecnologie per lo sviluppo della mobilità sostenibile, che ha ripreso l’importanza del consumo consapevole e del risparmio energetico per poi focalizzarsi sulle energie rinnovabili e del vettore idrogeno. L’incontro, utile anche a sviluppare le competenze di Cittadinanza e Costituzione, argomento dell’esame di stato, è stato chiuso dal prof. Quarta che ha ringraziare tutti i relatori dei loro interventi e i ragazzi della partecipazione e dell’attenzione dimostrata.

