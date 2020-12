Fucile ritrovato in strada: era stato rubato nel 2017 a Buti

Un fucile privo di canna per strada in via Pungilupo. E' la strana segnalazione di un residente arrivata ieri mattina, 21 dicembre, alla Sala operativa della Questura di Pisa. Dagli accertamenti effettuati è risultato trattarsi di una parte di fucile riconducibile ad un furto in abitazione avvenuto nel 2017 a Buti. Gli agenti hanno fatto intervenire sul posto i colleghi della Polizia Scientifica per i rilievi di rito, per poi portare il fucile nell’armeria della Questura in attesa di restituire l’arma, su disposizione della Procura della Repubblica, al proprietario.