Cascina, auto contro contatore del gas: intervento dei Vigili del fuoco

Probabile fuga di gas metano da un contatore in via Terracini a Cascina, ieri sera, sabato, intorno alle 21.30. Un'auto ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro una cassetta metallica con all'interno appunto il contatore di una utenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pisa che hanno messo in sicurezza l'area.

Presenti anche i Carabinieri di Cascina e i tecnici di Toscana Energia.