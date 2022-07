Castelnuovo, fuga di gas ed esplosione: un ustionato, ferite due bambine

I Vigili del fuoco di Pisa, distaccamento di Saline di Volterra, sono intervenuti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina in via San Martino per un'esplosione a seguito di fuga di gas. Una persona ha riportato delle ustioni ed è stata necessaria l'ospedalizzazione con l'elicottero Pegaso. Ferite anche altre due bambine con piccole escoriazioni che non hanno richiesto il ricovero. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza per la quale si è reso necessario allontanare alcune persone dalle abitazione poste nelle immediate vicinanze per effettuare verifiche strutturali.