Fuga di gas a Peccioli: residenti evacuati

Momenti di tensione nella serata di lunedì 4 settembre a Peccioli per una fuga di gas di rete a causa della rottura di una tubazione. Il guasto è stato prontamente intercettato dal personale di Toscana Energia. A scopo precauzionale sono state evacuate alcune famiglie residenti in viale Risorgimento, in prossimità dell'area dell'intervento. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Pisa, la Polizia municipale, personale della Provincia e tecnici comunali.