La sera di lunedì 4 settembre, in viale Risorgimento a Peccioli, si è verificata una situazione di emergenza causata da una fuga di gas. E' il Comune stesso che in una notta, oggi 5 settembre, ha voluto specificare i tempi degli interventi, segnalando come alcune avvisaglie si sarebbero verificate anche nel pomeriggio, a seguito di alcuni lavori effettuati nella stessa zona. I residenti del posto, che per alcune ore hanno dovuto lasciare la loro casa, hanno segnalato il caso al sindaco Renzo Macelloni, convincendo così il primo cittadino a chiedere spiegazioni alle istituzioni con una lettera.

"La comunicazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco al sindaco - si legge nella ricostruzione comunale - è arrivata alle 20.52 e il primo cittadino, una volta recatosi sul posto, all’altezza del civico 27, ha trovato in strada circa una trentina di cittadini che erano stati fatti allontanare dalle proprie abitazioni e alle quali era stato comunicato che avrebbero dovuto trovare una sistemazione per la notte. Il primo cittadino si è trattenuto per due ore fino a che la situazione di pericolo non è stata definitivamente scongiurata. Poco dopo le 22, una volta completato l’intervento e in accordo con i Vigili del Fuoco, mentre l’azienda si stava occupando della riparazione, il sindaco ha provveduto a far rientrare i cittadini nelle proprie abitazioni".

Quindi la decisione del sindaco di scrivere una lettera al presidente della Provincia di Pisa, settore viabilità e trasporti e Protezione Civile e, per conoscenza, al Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa, al Comando della Polizia Locale di Peccioli, al presidente di Toscana Energia e di Acque Spa. Il motivo è "chiarire le cause di questo guasto e della conseguente condizione di emergenza".

La decisione "nasce da un dialogo tra il sindaco Renzo Macelloni e i cittadini coinvolti nell’episodio - specifica la nota - che hanno evidenziato, già nella serata di lunedì 4 settembre, alcune possibili incongruenze su degli interventi che nel pomeriggio stesso hanno avuto luogo nel punto dal quale si è verificata, solo alcune ore dopo, la fuga di gas. Il primo cittadino, dunque, facendosi promotore anche della richiesta dei cittadini, vuole verificare se ci sia una correlazione tra la fuga di gas e la manutenzione del manto bituminoso in quel tratto di viale Risorgimento".