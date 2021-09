Presunta fuga di gas in via Bonanno: evacuata palazzina

Presunta fuga di gas questa mattina, 14 settembre, all'altezza del civico 32 di via Bonanno Pisano. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco con unità di supporto NBCR (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico), Polizia municipale, Protezione civile, 118 e i tecnici di Toscana Energia. Il fabbricato, dove oltre a due appartamenti è presente anche un centro analisi, è stato evacuato.



I sanitari del 118 sono intervenuti in supporto per l'evacuazione di persone allettate: una è stata condotta al pronto soccorso, l'altra da parenti.

In corso le verifiche dei Vigili del fuoco per risalire all'origine della presunta perdita in modo da poter poi intervenire per la messa in sicurezza.

L'area interessata è stata interdetta al traffico.

L'allarme è scattato intorno alle 10 quando nella zona è stato avvertito il forte odore che ha fatto pensare appunto ad una perdita di gas.

In aggiornamento