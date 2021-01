Fuga di gas a Lari: strada chiusa al traffico, servizio sospeso a Cevoli

I Vigili del Fuoco di Ponsacco stanno intervenendo a Casciana Terme-Lari, in via del Pino, per una fuga di gas su strada. Secondo quanto inizialmente riscontrato, una condotta di gas metano in media pressione ha iniziato ad avere problemi, creando con una prima perdita una sacca nel sottosuolo, poi si è verificata una fuga vera e propria in corrispondenza della strada.

I tecnici sono all'opera per intercettare la rottura. La strada è stata chiusa al traffico e la frazione Cevoli é momentaneamente senza gas. Sul posto la Polizia Municipale e personale dell'ente gestore della rete gas. Non si segnalano comunque danni a persone.