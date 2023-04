Spacciatori in fuga con lo scooter, presi dopo un inseguimento e la caduta

Dal pattugliamento all'inseguimento e l'arresto. Ieri sera, primo aprile, intorno alle ore 21, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha notato due soggetti sospetti a bordo di uno scooter in via Porta a Mare. Dopo avergli intimato l'alt, i due si sono dati alla fuga. E' partito un inseguimento, finito in via Turati, quando i due sono finiti a terra dopo una manovra azzardata e contro senso. Poco prima dell'incidente avevano anche provato a liberarsi di alcuni involucri gettandoli via.

Bloccati dai poliziotti, i ragazzi sono stati trovati in possesso di 16 grammi di marijuana contenuti in 7 involucri e 1.695 euro in banconote da piccolo taglio. All'identificazione sono risultati essere un 19enne pisano e un 22enne albanese. Sottoposti a perquisizione domiciliare in entrambe le abitazioni, sono emersi e sono stati sequestrati altri involucri per 16 grammi, facendo ammontare lo stupefacente sequestrato a 32 grammi circa.

I due soggetti sono stati accompagnati in Questura e denunciati alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.