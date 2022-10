Rifiuta di sottoporsi all'alcoltest: denunciato e patente ritirata

I Carabinieri della Stazione di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà una persona per essersi rifiutata di sottoporsi all’esame alcolemico. I militari, impegnati in un ordinario controllo alla circolazione stradale, hanno imposto l’alt alla vettura in transito. Il guidatore però non ha arrestato il veicolo, dunque è scattato l'inseguimento che è terminato in breve tempo. Una volta raggiunto e bloccato, il conducente non ha fornito giustificazioni circa il suo tentativo di fuga, è si è rifiutato di sottoporsi all’esame alcolemico. Oltre alla denuncia, sono scattati il ritiro della patente di guida e il sequestro amministrativo dell’auto.