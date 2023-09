Ha destato preoccupazione nel primo pomeriggio di oggi, 19 settembre, una coltre di denso fumo grigio che è comparsa al piano strada di via Corridoni, in centro a Pisa zona stazione, presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Secondo quanto si apprende non si è trattato di un incendio, bensì di un guasto all'impianto antincendio: il sistema ad aerosol di un archivio cartaceo si è attivato, andando così a saturare gli ambienti con polveri secche per impedire che le eventuali fiamme, non riscontrate in realtà, potessero alimentarsi. Il materiale rilasciato nell'aria è poi uscito all'esterno, invadendo la strada. Sul posto, per ripristinare le condizioni di sicurezza e bonificare gli spazi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco.