Omicidio Capovani: l'ultimo saluto pubblico alla dottoressa si terrà alla Sapienza

Uno shock per chi la conosceva e la amava, un dolore che ha coinvolto tutta la cittadinanza per un eco nazionale. Sono ancora tantissimi i messaggi di stima e affetto nei confronti di Barbara Capovani, la dottoressa uccisa dalla folle aggressione per la quale è stato fermato l'ex paziente Gianluca Paul Seung. Congiunti e amici della donna si stringeranno nel suo ricordo in eseque in forma strettamente privata, informano i familiari. Per dare la possibilità a tutti di manifestare la propria vicinanza, grazie alla concessione del Rettore dell'Università di Pisa Riccardo Zucchi, è stato previsto un saluto pubblico presso il Palazzo della Sapienza. L'appuntamento è fissato per domenica 30 aprile alle ore 16.

Le iniziative in ricordo della psichiatra non si fermeranno. Mercoledì 3 maggio è prevista la fiaccolata organizzata dall'Intersindacale della Dirigenza dell'Area Sanità Toscana, in accordo con le rappresentanze sindacali nazionali della dirigenza, la Federazione Nazionale e Regionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri, la Federazione Nazionale e Regionale dei Medici di Medicina Generale. Il ritrovo è fissato in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 20.