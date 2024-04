Forcoli: una chiesa gremita per i funerali di Alessandro D'Andrea

Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro di Alessandro D'Andrea dalla chiesa parrocchiale di Forcoli. Nel giorno dei funerali del tecnico 36enne morto nell'esplosione della centrale elettrica di Bargi, sul lago di Suviana nel bolognese, la comunità di Palaia si è stretta intorno alla famiglia, ai genitori Carla e Daniele e alle sorelle Federica e Nicoletta.



Le esequie sono state concelebrate dall'ex parroco di Forcoli don Angelo Falchi insieme al vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi. Presenti alle esequie anche l'assessore regionale Alessandra Nardini, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il sindaco di Palaia Marco Gherardini che, proprio nel giorno del funerale, ha deciso di proclamare lutto cittadino. Attivati anche bus navetta per la chiesa e installato un maxi schermo nel piazzale della Misericordia di Forcoli per consentire a tutta la cittadinanza di seguire i funerali di D'Andrea, cresciuto a Forcoli e poi trasferitosi nel milanese dove lavorava per la Voith Hydro di Cinisello Balsamo.



"Che il sacrificio di Alessandro e dei suoi compagni di lavoro, e di tutti quelli che sul lavoro hanno perso la vita, sia un monito per tutti coloro che hanno responsabilità in questo campo a mettere in atto tutte le strategie per sconfiggere questa piaga delle morti sul posto di lavoro" ha sottolineato durante l'omelia don Falchi di fronte ad una chiesa gremita di volti sconvolti per questa ennesima tragedia sul luogo di lavoro.



Tutte le donazioni raccolte in questi giorni di lutto saranno destinate, per volontà della famiglia, alla realizzazione di un progetto nel campo delle energie rinnovabili e dell'elettronica, grandi passioni di Alessandro.