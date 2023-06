Funerali di Stato per Berlusconi: protesta degli studenti universitari

La figura di Silvio Berlusconi, nel giorno dei funerali di Stato del 14 giugno, torna ad essere divisiva. Alcuni gruppi studenteschi hanno voluto manifestare la loro contrarietà alla decisione del Governo di celebrare il noto imprenditore e politico: striscioni sono comparsi sugli edifici, in particolare su Palazzo Alla Giornata, sede del Rettorato, e sulla Normale di Pisa.

Nel primo caso, autore anche di una lettera rivolta al rettore Riccardo Zucchi, è stato il collettivo Exploit. "Basta ambiguità e silenzi. Nessun lutto nazionale sulle macerie dell'Università", recita lo striscione. In una nota gli studenti spiegano che "le bandiere di tutti gli uffici pubblici sono a mezz'asta, a ricordare che dove prima c'era una scuola, una sanità e un'università pubblica ora abbiamo le macerie di un sistema che si fonda sul merito e sulla rendita economica. Anni di politiche neoliberiste a vantaggio degli imprenditori italiani hanno arricchito pochi e disgregato un tessuto sociale che dopo anni segnati dalle guerre e dalle pandemie è ancora più in crisi. Mentre a reti unificate si santifica la figura di uno dei politici che più ha segnato le nostre vite, noi siamo parte di una comunità politica e sociale che è sempre stata dall'altra parte rispetto a gente come Silvio Berlusconi".

La lontananza politica viene ricordata in vari passaggi, con i funerali di Stato che sono stati definiti come una "scelta esclusivamente ideologica" nella missiva inviata al Rettore, nella quale si critica "l'indicazione fortemente faziosa del governo", tanto da definire le bandiere a mezz'asta "revisionismo storico". Berlusconi è definito come rappresentante di "un mondo clientelare fatto dall'incontro di interessi mafiosi, imprenditoriali e finanziari. Come eredità, ci lascia il primo governo post-fascista dal dopoguerra ad oggi, un governo classista che nei primi mesi di governo ha già attaccato ferocemente il welfare, i diritti LGBTQIA+ e delle donne. Non accettiamo il fatto che tutto ciò passi sotto silenzio. Chiediamo che le Università, a partire dalla nostra a Pisa, prendano posizione contro chi ha contribuito alla demolizione del diritto allo studio e ad una ricerca libera dal profitto, seguendo l'esempio del rettore di Siena (che si è rifiutato di esporre le bandiere a mezz'asta ndr). Basta ambiguità e silenzi, Berlusconi e la sua eredità non ci rappresentano e non sono la nostra storia!".

I trascorsi giudiziari e le indagini sul Cavaliere sono il filo che ha portato anche un gruppo di studenti della Normale ad appendere uno striscione in Piazza dei Cavalieri, con l'associazione a Berlusconi - e il contrasto alla sua figura - che viene fatta con la scritta "Non il nostro lutto" messa a confronto con le immagini dei giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Una nota, sostenuta da 300 firme, riporta la posizione secondo cui "pur rispettando il dolore della famiglia, la misura adottata dal Governo ci sembra inappropriata anche in ragione della controversa storia politica e giudiziaria di questa figura".